PAOLO COSTANZI NOMINATO DIRETTORE DELLA ASL DELL’AQUILA: SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE GATTI

Apprensione positiva e parole di apprezzamento giungono dal Presidente della V Commissione del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Avv. Paolo Gatti, in merito alla nomina del dott. Paolo Costanzi alla guida della ASL dell’Aquila, formalizzata dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

«Apprendo con soddisfazione della scelta del Presidente Marsilio di nominare alla guida della ASL dell’Aquila il dott. Paolo Costanzi – ha dichiarato Gatti –. Si tratta di una scelta di alto profilo, per le evidenti qualità umane e professionali di Paolo Costanzi, con il quale ho avuto modo di collaborare proficuamente quando ero Vice Presidente del Consiglio regionale».

Gatti ha voluto anche sottolineare come il Presidente Marsilio abbia mostrato senso di responsabilità nel voler assegnare una figura esperta e stimata a un ruolo tanto strategico, decidendo di rinunciare alla collaborazione di Costanzi in settori chiave come la formazione, l’istruzione, la cultura e le politiche sociali.

«Il Presidente ha inteso, con generosità, privarsi della collaborazione del dott. Costanzi nelle materie che aveva egregiamente gestito nell’ultimo periodo – ha aggiunto – nella consapevolezza della priorità di una guida solida ed autorevole per la sanità in provincia dell’Aquila».

Infine, il Presidente Gatti ha rivolto i suoi auguri per il nuovo incarico: «A Paolo Costanzi, che assume il compito decisivo di assicurare una sanità di livello che sia anche sostenibile dal punto di vista economico nel territorio morfologicamente più complesso della Regione, giungano i migliori auguri di buon lavoro miei personali e della V Commissione del Consiglio regionale».