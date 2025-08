RISPOSTA AL COMUNICATO “UNI PER TORRICELLA”, D'INNOCENZO: "SARA' LA LEGGE A FARE CHIAREZZA"

In riferimento al comunicato diffuso dal gruppo consiliare “Uni per Torricella” riguardante i fa accadu nel

corso del Consiglio Comunale del 10 luglio 2025, intendo, con senso di responsabilità e rispe o per

l’is tuzione che rappresento, fornire alcune doverose precisazioni:

Durante la seduta, la consigliera di minoranza Monica Di Blasio, rimasta in aula dopo l’uscita dei suoi colleghi,

ha assunto un comportamento gravemente alterato, con toni aggressivi e a eggiamen in midatori che

hanno superato ogni limite di decoro is tuzionale. In par colare, si è resa protagonista di esplicite minacce

verbali nei confron della consigliera Giulia Di Filippo, a accata con frasi cariche di violenza verbale e con un

tono inacce abile all'interno di un consesso democra co.

Si è voluto anche insinuare che il verbale della seduta fosse “parziale e stranamente lacunoso”. Il Segretario

comunale è un funzionario s mato e di alto profilo is tuzionale che ha svolto come sempre il proprio compito

con corre ezza, imparzialità e professionalità.

Il clima reale di quella seduta, i toni usa e i comportamen tenu restano eviden nella memoria di chi era

presente, e non possono certo essere nascos o altera dalla Di Blasio. Più tes moni presen in aula possono

confermare quanto accaduto, che ha generato un clima di tensione e disagio tra i consiglieri.

In quel contesto, chiamato in causa in modo dire o, ho espresso il mio pensiero sull’operato poli co del padre

della consigliera, senza mai oltrepassare il confine del rispe o personale o familiare. Non vi è stata alcuna

offesa né alcun a acco personale, come peraltro confermato dai verbali e dai presen . La famiglia Di Blasio

ha sempre ricevuto da me rispe o e s ma, e rige o con fermezza l’idea di essermi reso protagonista di “vili”

o “beceri” a acchi, come irresponsabilmente affermato.

Rimane, è vero, una forte delusione nei confron della consigliera Di Blasio, che per oltre 15 anni ha condiviso

con noi un percorso amministra vo, ricevendo fiducia, incarichi e deleghe anche in assenza di significa vi

risulta ele orali. La sua scelta di candidarsi con l'opposizione, per quanto legi ma, è avvenuta con

un’eccessiva disinvoltura e senza alcun confronto poli co o umano, cosa che ha lasciato amarezza e sorpresa.

Stupisce inoltre constatare come, a raverso i social, anche consiglieri assen durante il consiglio – che reputo

il più spiacevole e degradante nei miei 16 anni di a vità poli ca, non certo per mia responsabilità – abbiano

so oscri o e diffuso un documento che nulla ha a che vedere con la verità dei fa .

Par colarmente gravi e inacce abili sono le accuse di clientelismo e presun “favori poli ci” o “marche e”

riportate in quel comunicato, prive di qualsiasi fondamento e formulate con evidente intento diffamatorio. A

tal proposito, mi riservo di agire in sede legale per tutelare la mia persona e la mia reputazione, nonché la

dignità dell’is tuzione che rappresento, presentando formale denuncia per calunnia nei confron di chi ha

firmato tali affermazioni.

Infine, ritengo opportuno so olineare che, dall’inizio della consiliatura nel 2024, non è mai pervenuta da

parte del gruppo di minoranza una singola proposta concreta o costru va in sede di Consiglio. I ci adini di

Torricella meritano un confronto poli co serio, responsabile e orientato al bene comune, non teatrini

personali o strumentalizzazioni media che.

Capogruppo di Maggioranza Torricella nel Futuro

Gius no D’Innocenzo