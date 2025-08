GLI OMBRELLI ROSA DEL GIRO D’ITALIA A GIULIANOVA SARANNO REGALATI AI CITTADINI

Saranno in parte regalati ai cittadini i 600 ombrelli rosa utilizzati per decorare la città in occasione della tappa del Giro d’Italia a Giulianovz dello scorso maggio. Gli ombrelli danneggiati saranno invece smaltiti, mentre quelli ancora in ottime condizioni resteranno esposti fino alla fine di agosto.

Nei giorni scorsi il Comune ha provveduto a sistemare gli ombrelli integri lungo via Orsini, dove sono tornati a colorare il centro cittadino con le iconiche sfumature del Giro.

A dare la notizia è l’assessore al Turismo Marco Di Carlo, che ha comunicato che, una volta smontata l’installazione, gli ombrelli ancora in buono stato potranno essere ritirati gratuitamente presso la sede dell’Assessorato al Turismo del Comune.

L’iniziativa vuole dare nuova vita al materiale decorativo utilizzato per l’evento ciclistico, trasformandolo in un ricordo simbolico per i cittadini e i turisti che hanno partecipato alla festa rosa del Giro.