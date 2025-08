SISMA 2016, GATTI E ROSSI (FDI): “RISORSE AGGIUNTIVE A TERAMO E CORTINO, SEGNALE IMPORTANTE PER IL TERRITORIO”

“È un ennesimo segnale per il territorio della nostra Provincia la notizia dell’approvazione, da parte della Cabina di Coordinamento Sisma 2016, dell’incremento di significative risorse economiche per i Comuni di Teramo e Cortino”. Lo dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Paolo Gatti e Marilena Rossi, commentando i provvedimenti adottati oggi a L’Aquila.

Secondo i due esponenti FdI, si tratta di “un risultato che testimonia, ancora una volta, l’efficacia del lavoro portato avanti dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e la costante attenzione delle istituzioni regionali verso i territori più colpiti dagli eventi sismici”.

Entrando nel dettaglio, i consiglieri sottolineano come il contributo aggiuntivo di 2,5 milioni di euro destinato al Comune di Teramo per la ricostruzione del Municipio rappresenti “un passo fondamentale per la restituzione alla città di un luogo simbolo della comunità, da troppi anni condannato alla desolazione”.

Non meno significativo, secondo Gatti e Rossi, l’ulteriore finanziamento di circa 400.000 euro destinato al Comune di Cortino, finalizzato al recupero della ex caserma forestale.

“Queste decisioni – concludono – dimostrano la concreta vicinanza della Cabina di Coordinamento al territorio della provincia di Teramo e la volontà della Regione Abruzzo, sotto la guida del Presidente Marsilio, di procedere con determinazione lungo la strada della ricostruzione e della rinascita. Continueremo a lavorare con impegno affinché ogni comunità colpita possa ritrovare dignità, servizi e futuro”.