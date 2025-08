FDI ROSETO: TURISMO IN CRISI, AMMINISTRAZIONE ALLO SBANDO. ROSETO PERDE TUTTO MENTRE ALTRE CITTÀ VOLANO

<<Roseto è fuori da ogni rotta turistica, la città è stata abbandonata a se stessa da un’amministrazione incapace di programmare, incapace di ascoltare, incapace di reagire>> dichiara il coordinatore di FDI Roseto Umberto Valentini.

<<Luglio 2025 è stato un mese da dimenticare per gli operatori del settore che, per la prima volta da anni, si trovano a registrare numeri disastrosi in piena alta stagione.

Le testimonianze di albergatori, commercianti, titolari di b&b e villaggi parlano chiaro: presenze in caduta libera, soggiorni più brevi, consumi ridotti, zero prospettive.

Non è solo una crisi congiunturale, è il prodotto di una gestione disastrosa, approssimativa, scollegata dalla realtà. La cosiddetta “operazione turismo”, sbandierata dalla giunta Nugnes, si è rivelata per quello che è sempre stata: una vetrina vuota, un contenitore di eventi disorganizzati, un esercizio di propaganda social totalmente autoreferenziale.

Roseto non è mai stata così spenta, così trascurata, così indietro rispetto alle altre località costiere. A peggiorare ulteriormente la situazione sono arrivate le scelte urbanistiche, che hanno dato il colpo di grazia alla nostra vocazione turistica.

La giunta Nugnes ha scelto deliberatamente di cancellare la nostra capacità ricettiva, autorizzando a colpi di variante la riconversione degli hotel in appartamenti, trasformando strutture storiche in immobili ad uso privato, svendendo la nostra identità al miglior offerente, privando la città di posti letto, di occupazione, di prospettive>> conclude Valentini.

Sull’argomento interviene anche il capogruppo Francesco Di Giuseppe: <<Mentre le amministrazioni responsabili lavorano per rafforzare l’accoglienza e attrarre turismo di qualità, qui si chiudono le porte ai turisti e si aprono quelle alla speculazione edilizia a danno dei servizi *turistici più essenziali, come strutture ricettive, parcheggi e spazi verdi.*

L’esempio lampante è quello recentissimo di Jesolo che, a differenza di Roseto, ha saputo invertire la rotta con una visione precisa e coraggiosa: appartamenti trasformati in un hotel cinque stelle dotato di Spa di lusso, servizi di eccellenza e spazi pubblici riqualificati.

Un intervento sostenuto da un piano chiaro, fondato su una sinergia tra pubblico e privato, che mira a rafforzare il tessuto urbano, aumentare l’attrattività del territorio e allungare la stagione turistica.

Lì si pianifica, qui si demolisce.

Lì si investe, qui si rinuncia.

Lì si costruisce il futuro, qui si dimentica e svilisce il passato., per sprofondare nel nulla.

Fratelli d’Italia Roseto denuncia con forza il fallimento politico, economico e culturale di questa amministrazione, e chiede un cambio di rotta radicale.

Non servono più promesse vuote né illusioni digitali, serve una nuova visione che metta al centro l’interesse della città, della comunità, delle imprese. Chi ha amministrato finora ha fallito su tutta la linea.

Chi ha favorito la decadenza della nostra offerta turistica non può restare un giorno in più alla guida della città. Se si ha un minimo di dignità politica, è il momento di lasciare>> conclude Di Giuseppe.