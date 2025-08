A TORANO NUOVO TORNA LA STORICA SAGRA DEL VINO, DELLA SALSICCIA, DEI MACCHERONI E DEL FORMAGGIO FRITTO

Un appuntamento che da oltre mezzo secolo celebra la tradizione, il gusto e l’ospitalità abruzzese: torna, puntuale come ogni estate, la Sagra del Vino, della Salsiccia, dei Maccheroni e del Formaggio fritto, giunta alla 54ª edizione, in programma a Torano Nuovo dal 12 al 17 agosto 2025.

L’evento, tra i più longevi e partecipati dell’intera Val Vibrata e della provincia di Teramo, attira ogni anno migliaia di visitatori da tutta l’Abruzzo, dalle vicine Marche e dai centri turistici della Costa Adriatica, confermandosi una delle manifestazioni più amate dell’estate.

Conosciuta come “città del vino” e patria del Montepulciano d’Abruzzo, Torano Nuovo si prepara ad accogliere i visitatori tra i profumi autentici delle sue specialità e il fascino di un borgo accogliente, ricco di storia e cultura enogastronomica. Il paese vanta infatti due ristoranti di eccellenza, otto cantine rinomate e numerose aziende agricole che rappresentano un’eccellenza locale durante tutto l’anno.

Durante la sagra sarà possibile degustare i piatti della tradizione abruzzese accompagnati da una selezione di etichette vinicole locali, in particolare del Montepulciano d’Abruzzo, per un viaggio autentico tra i sapori del territorio.

Un’edizione ricca di novità

Tra le principali novità dell’edizione 2025:

Riapertura di Largo San Flaviano, la storica “piazzetta”, che tornerà a essere uno dei cuori pulsanti della manifestazione;

Spazi e attività dedicate ai più piccoli, rendendo la sagra ancora più inclusiva e a misura di famiglia;

Una personale di pittura, per arricchire l’offerta culturale dell’evento;

Ampio spazio all’intrattenimento musicale, con concerti in Piazza Madonna delle Grazie e dj set nella suggestiva “via dei vini”.

Omaggio all’eccellenza artigianale

Questa edizione segnerà anche un traguardo importante per una delle realtà simbolo del territorio: il Salumificio F.lli Costantini, che festeggia 75 anni di attività. Una vera eccellenza locale che ha saputo far conoscere Torano Nuovo in tutta Italia e all’estero, grazie alla qualità dei suoi prodotti e al forte legame con la tradizione artigianale.

Un evento corale

La sagra è organizzata dalla Pro Loco di Torano Nuovo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con il patrocinio della Provincia di Teramo, a testimonianza di un impegno condiviso nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico e culturale del territorio.

📍 Il taglio del nastro è previsto per MARTEDI 12 agosto alle ore 19:00.

L’invito è aperto a tutti: venite a scoprire, gustare e vivere la magia di Torano Nuovo. Un’occasione imperdibile per celebrare insieme i sapori autentici dell’Abruzzo e il calore di una comunità che sa fare dell’ospitalità un’arte.