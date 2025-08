500MILA EURO PER GAZA: D’AMICO (PATTO PER L’ABRUZZO) RINGRAZIA LA MAGGIORANZA

“Una regione come l’Abruzzo, che ha conosciuto i disastri della guerra, gli sfollamenti e il bisogno di aiuti alimentari, non poteva restare indifferente di fronte a bambine e bambini che rischiano di morire di fame”. Con queste parole il consigliere regionale Luciano D’Amico (Patto per l’Abruzzo) ha commentato l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, di una spesa straordinaria di 500mila euro per aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza.

Durante una conferenza stampa a Pescara, D’Amico ha sottolineato come lo stanziamento sia “compatibile con la situazione di criticità della nostra Regione” e ha ribadito che “il tema non è di destra o di sinistra”. L’emendamento è stato proposto dall’opposizione, che ha poi chiesto e ottenuto l’adesione della maggioranza: “Di questo li ringraziamo”, ha concluso.