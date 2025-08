TERAMO, RIAPRE CON LE LIMITAZIONI IL PONTICELLO DEL PARCO FLUVIALE MA SOLO PER I PEDONI: SONO ANCORA DA SOSTITUIRE I 300 ASSI DI LEGNO

È stato riaperto oggi, in via provvisoria, il ponticello del parco fluviale di Teramo, chiuso lo scorso aprile dopo essere stato danneggiato da un furgone non autorizzato durante la Fiera dell’Agricoltura. La struttura è nuovamente accessibile ai pedoni, ma solo in assenza di flussi elevati, mentre le biciclette potranno essere condotte a mano. Limitazioni in vigore anche per il concerto dei Chemical Brothers previsto venerdì: il deflusso sarà monitorato dagli addetti alla sicurezza, c'è da crederci?. Nei giorni scorsi sono stati effettuati i controlli sulla stabilità del ponte e sostituiti temporaneamente gli assi di legno danneggiati. La piena fruibilità del ponticello resta però lontana: bisognerà attendere la conclusione dell’iter burocratico legato alla denuncia dell’incidente e solo dopo potranno essere sostituiti i circa 300 mastelli in legno compromessi. Fino ad allora, le restrizioni resteranno attive. Cresce intanto l’indignazione tra cittadini e frequentatori del parco: “Dopo tanti mesi il lavoro è appena a metà. È scandaloso”, è il commento diffuso che punta il dito contro l’assessore ai Lavori Pubblici Mimmo Sbraccia e l'Amministrazione.

