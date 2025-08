VIDEO/ D’ANNUNTIIS: “SODDISFATTO PER L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO, INTERVENTI CONCRETI PER IL TERRITORIO”

L’assessore regionale Umberto D’Annuntiis ha espresso soddisfazione per l’approvazione, avvenuta nella notte in Consiglio regionale, dell’assestamento di bilancio 2025, definendolo un provvedimento che rafforza la concretezza dell’azione amministrativa. Lo ha fatto all'inaugurazione della nuova piazza a Basciano manifestazione che si è tenuta oggi pomeriggio davanti ad un parterre autorevole istituzionale.

“Con questo assestamento – ha dichiarato D’Annuntiis – abbiamo dato risposte puntuali a molteplici esigenze del territorio, dimostrando attenzione ai settori strategici e senso di responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche. Sono stati stanziati fondi per il sociale, la viabilità, la sanità, la cultura e l’ambiente, con una particolare attenzione alle aree interne e alle categorie più fragili”.

L’assessore ha inoltre sottolineato che l’assestamento non comporta aumenti di pressione fiscale, ma anzi valorizza le entrate esistenti e punta a garantire servizi essenziali e sviluppo, pur in un contesto economico complesso. “Abbiamo lavorato per un bilancio equilibrato – ha concluso – capace di coniugare rigore e visione, nell’interesse dell’intera collettività abruzzese”.

EUGENIA DI GIANDOMENICO