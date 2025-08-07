VIDEO-FOTO/ ASSESTAMENTO DI BILANCIO DA OLTRE TRE MILIONI, È SCONTRO IN CONSIGLIO: NIKI BARTOLINI (NOI MODERATI): “SEMPLICE ELENCO DELLA SPESA”

Un assestamento di bilancio da oltre tre milioni di euro che ha acceso il dibattito in aula. Secondo la minoranza e in particolare il consigliere di Noi Moderati, Niki Bartolini, la manovra sarebbe stata presentata come un semplice “elenco della spesa”, priva di una visione politica e programmatica. "Ci troviamo di fronte a una distribuzione di fondi senza una direzione chiara, senza priorità evidenti – ha dichiarato Bartolini – e questo non può che destare preoccupazione, soprattutto in un momento come questo, in cui ogni euro dovrebbe essere pesato con attenzione".

La replica non si è fatta attendere. A difendere la maggioranza è stato il consigliere Luca Pilotti, che ha sottolineato come la manovra risponda a esigenze reali e concrete della città, mentre l’assessora al bilancio Stefania Di Padova è intervenuta nel merito di alcune delle voci più discusse: tra queste, i fondi destinati al negozio Sotto Sopra e quelli relativi allo stadio Bonolis. “Siamo intervenuti con scelte responsabili – ha spiegato Di Padova – garantendo continuità agli interventi già avviati e sostenendo settori strategici per il territorio. Non si tratta di un elenco della spesa, ma di una gestione seria e oculata delle risorse disponibili”. Ma il dibattito resta aperto. L’opposizione chiede maggiore trasparenza e una visione politica più forte, mentre dalla maggioranza si rivendica il lavoro fatto e la capacità di rispondere alle necessità più urgenti.