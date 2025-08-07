MONTORIO: PONTE SULLA SS80 ANCORA CHIUSO. ANNUNCI A VUOTO DEL SINDACO, RITARDI INACCETTABILI E CITTADINI ABBANDONATI

“Il ponte del Conad riaprirà entro la prima settimana di agosto”: questa la promessa ribadita più volte dal sindaco Fabio Altitonante. Una promessa, ancora una volta, completamente disattesa. Siamo ad agosto e il ponte resta chiuso, con un cantiere che procede a passo di lumaca e senza alcuna certezza sui tempi reali di conclusione dei lavori.

Dopo quasi un anno di attesa, la misura è colma. I cittadini sono costretti a convivere con disagi quotidiani, traffico paralizzato sulla SS150, difficoltà per le attività commerciali e gravi problemi di sicurezza per chi è costretto a muoversi a piedi in condizioni pericolose. Tutto questo a causa di una gestione amministrativa inefficace e di un rapporto inesistente con ANAS, che continua a dettare tempi e modalità senza alcun reale controllo da parte del Comune.

La verità è che l’amministrazione Altitonante preferisce fare passerelle mediatiche invece di affrontare i problemi e ottenere risultati concreti. Un atteggiamento che sta costando caro alla nostra comunità, ormai esasperata da promesse puntualmente disattese e da un cantiere infinito che non trova soluzione.

Chiediamo al sindaco di smetterla con i proclami e di fare finalmente il proprio dovere: ottenere risposte, imporre tempi certi e ridare a Montorio un’infrastruttura essenziale. Noi continueremo a vigilare e a denunciare senza sosta l’inefficienza di chi oggi amministra la città, perché i cittadini meritano rispetto, non propaganda.

I consiglieri

Eleonora Magno e Andrea Guizzetti