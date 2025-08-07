VIDEO/ TERAMO È CITTÀ SICURA? LA DICHIARAZIONE DEL VICESINDACO DI PADOVA ACCENDE LA POLEMICA A DESTRA E A SINISTRA...NON C'E' SINCERITA' NELLE SUE PAROLE

Teramo è una città sicura. Lo ha affermato in consiglio comunale il vicesindaco Stefania Di Padova, sorprendendo molti, maggioranza compresa. Una posizione che suona in netto contrasto con la realtà quotidiana del centro storico, spesso teatro di risse e liti notturne, che da tempo preoccupano cittadini e commercianti. Le parole, pronunciate con tono definito da alcuni "semiconvinto", non hanno convinto né la maggioranza né l'opposizione, suscitando reazioni immediate e malumori trasversali. A replicare con fermezza è stata la consigliera Maria Cristina Marroni, che non ha risparmiato critiche alla collega di giunta, mettendo in dubbio la reale percezione della sicurezza da parte dell'amministrazione. La polemica riaccende il dibattito sulla gestione dell’ordine pubblico nel cuore della città, già al centro di numerose segnalazioni da parte dei residenti. La sicurezza urbana si conferma tema sensibile e divisivo nel panorama politico teramano tutto ancora aperto.