VIDEO / COZZI: “BENE IL BONOLIS ALLA TERAMO CALCIO, MA CHI CONTROLLA? PER ESEMPIO QUEI LED AL CENTRO COMMERCIALE...”

Affidata ufficialmente alla Teramo Calcio la gestione dello stadio comunale di Teramo. Una notizia attesa, dato che la società sportiva era l’unica richiedente. Ma la vera novità arriva dalle parole del consigliere comunale Mario Cozzi, che denuncia uno spostamento anomalo e non autorizzato. Secondo quanto riferito da Cozzi, alcuni pannelli LED sarebbero stati trasferiti dallo stadio a un centro commerciale, senza alcun permesso da parte del Comune, che fino a poco tempo fa era ancora proprietario dell’impianto. La struttura era stata affidata in via provvisoria alla Teramo Ambiente, la quale – sempre secondo il consigliere – non avrebbe effettuato alcun controllo sull’impianto prima della consegna. La denuncia solleva interrogativi sulla gestione e sulla tutela del patrimonio pubblico, e promette di aprire un nuovo fronte di dibattito politico in città.