VIDEO/ PONTE A CATENA, 100MILA EURO PER IL RESTYLING. L’OPPOSIZIONE TUONA SULLE MULTE DEI PARCHEGGI BLU

Sarà rifatto quasi nuovo il Ponte a Catena, simbolo storico della città. In arrivo un investimento da 100mila euro per affidare l’incarico a tecnici specializzati. L’intervento è stato annunciato oggi in consiglio comunale dal consigliere Franco Fracassa, durante la discussione sull’assestamento di bilancio. Una manovra che punta a recuperare e valorizzare uno degli elementi identitari del territorio. Ma non sono mancate le tensioni. L’opposizione ha infatti annunciato un imminente ricorso alla Corte dei Conti, puntando il dito contro la gestione delle sanzioni relative ai parcheggi blu nel centro cittadino. Oltre 200mila euro incassati in un anno – secondo l’opposizione – sarebbero stati parzialmente utilizzati in capitoli di spesa non consoni, sollevando dubbi sulla correttezza contabile e sull’impiego delle risorse.