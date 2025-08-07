VIDEO/ TERAMO, APPROVATO L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO: IL SINDACO RIVENDICA LA SOLIDITÀ DEI CONTI

Approvato a maggioranza l’assestamento di bilancio del Comune di Teramo (la minoranza ha votato contro), discusso oggi durante la seduta del consiglio comunale. Un provvedimento che, secondo il sindaco Gianguido D’Alberto, conferma la bontà e la solidità dei conti pubblici, frutto – ha sottolineato – di una gestione attenta e responsabile. A margine dell’assise, il primo cittadino ha commentato anche le critiche arrivate dai banchi dell’opposizione, minimizzandole con una battuta:

«Dicono sempre le stesse cose», lasciando intendere che gli attacchi non abbiano sostanza nuova rispetto al passato. Nonostante il clima acceso in aula su alcuni temi, la maggioranza ha tenuto compatta sull’approvazione dell’atto, considerato un passaggio tecnico fondamentale per la programmazione degli interventi dei prossimi mesi.