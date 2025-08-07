VIDEO/ BARTOLINI LANCIA UN APPELLO PER IL LICEO EUROPEO E IL COREUTICO: «ECCELLENZE DA NON LASCIARE VUOTE», INIZIATO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL DISSEQUESTRO E IL RIENTRO IN CLASSE, A PIAZZA DANTE, PER 600 STUDENTI

Il consigliere delegato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Teramo, Flavio Bartolini, lancia un appello ai genitori in vista delle scelte scolastiche: «Valutate il Liceo Europeo, oggi con solo 8 iscritti, e non dimenticate il Coreutico, vera eccellenza del Delfico». Un invito a guardare oltre le opzioni tradizionali, valorizzando due indirizzi di qualità presenti sul territorio ma spesso sottovalutati. Il Coreutico, in particolare, rappresenta un fiore all’occhiello a livello regionale, mentre l’europeo offre una formazione linguistica avanzata e proiettata verso l’internazionalità. Nel frattempo proseguono i lavori di adeguamento della sede Pascal-Forti, mentre per il ritorno degli studenti nella sede storica di piazza Dante si attende il via libera della magistratura. Il dissequestro di metà dello stabile è ancora al vaglio degli inquirenti: solo una volta superato questo passaggio si potrà procedere con l'avvio dei lavori e la conseguente riapertura.