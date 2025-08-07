VIDEO/ CAOS LICEO DELFICO, BARTOLINI INTERROGA LA PROVINCIA: «DOVE FINIRANNO GLI STUDENTI?»

A un mese dalla riapertura delle scuole, regna ancora l’incertezza sul futuro logistico degli studenti del Liceo Delfico di Teramo. A sollevare la questione in consiglio comunale è il consigliere Niki Bartolini, che ha rivolto un’interrogazione diretta al presidente della Provincia Camillo D’Angelo: «Tra la sede della Cona e quella sequestrata in Piazza Dante, dove saranno collocati i ragazzi?» A complicare il quadro, la presa di distanza del Sindaco di Teramo, che ha dichiarato di non occuparsi più della vicenda, rimandando ogni responsabilità all’ente provinciale. Intanto, cresce la preoccupazione tra famiglie e studenti, che ancora non hanno ricevuto comunicazioni ufficiali sull’organizzazione dell’anno scolastico 2025-2026. «È inaccettabile non avere certezze a così poco dalla ripartenza delle lezioni», denunciano i genitori, chiedendo risposte immediate e trasparenza da parte delle istituzioni.