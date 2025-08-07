VIDEO/ I LETTORI CI SCRIVONO, "È NORMALE CHIUDERE COMPLETAMENTE UNA VIA CON UN BAR CHE FA QUELLO CHE VUOLE?"

A Teramo, pare che un locale possa occupare interamente il passaggio pubblico, impedendo anche il semplice transito di una bicicletta. Ma non dovevamo essere una città green, eco-sostenibile, a misura di cittadino? E invece ci ritroviamo con strade bloccate, marciapiedi invasi, spazi pubblici ridotti a uso privato.

Il video è stato già inviato al Comando dei Vigili Urbani di Teramo, scrive un nostro lettore. Mi domando – e domando pubblicamente:

👉 È possibile chiudere completamente una via per un’attività commerciale?

👉 Dove finisce il diritto al commercio e dove comincia quello dei cittadini alla mobilità?

👉 Chi autorizza e controlla queste situazioni?

Vogliamo soluzioni, non scuse. Non è questione di "dare fastidio ai locali", ma di rispettare le regole e lo spazio di tutti. Teramo merita ordine, vivibilità e coerenza con le promesse ambientali fatte, chiude la denuncia.

Lettera Firmata