VIDEO-FOTO/ CARNEVALBA 2025 CELEBRA IL GEMELLAGGIO CON SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA: IN PIAZZA CULTURA, CARRI E UNITÀ

Grande partecipazione di persone che ha animato, questa sera, il lungomare di Alba Adriatica in occasione della 32ª edizione del Carnevale estivo, ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate abruzzese. La serata clou, quella di oggi giovedì 7 agosto, ha fatto registrare migliaia di presenze tra residenti, turisti e appassionati, confermando il successo di una manifestazione che unisce tradizione, spettacolo e innovazione. Grande novità dell’edizione 2025 è stato il gemellaggio con il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, che ha messo a disposizione 7 carri allegorici su 11. Presenti alla cerimonia inaugurale il sindaco di Alba Adriatica, l’assessore Paolo Tribuiani, Flavio Bartolini in rappresentanza della Provincia e il primo cittadino di Sant’Egidio, a testimonianza del legame tra territori nel segno della cultura e del carnevale. Protagonisti della sfilata 11 carri allegorici provenienti da Sant’Egidio alla Vibrata, Martinsicuro e Montefiore dell’Aso, affiancati dai gruppi mascherati di Alba Adriatica, Pineto e dalle spettacolari mascherate del Carnevale Storico di Misterbianco, considerato tra i più belli d’Italia. Il sodalizio con Misterbianco è ormai ventennale, con i suoi costumi celebri anche a livello internazionale, come testimoniato dalla partecipazione al Columbus Day di New York. Tra i protagonisti della serata: Simone Tommolini, JustGiò, DJ Fabio Baldini, influencer e animatori legati all’evento. Il gran finale alle 00:30 sul palco principale con la premiazione delle maschere più belle e un DJ set conclusivo.