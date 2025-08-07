VIDEOINTERVISTA / LA SINDACA: “LA SICUREZZA DI ALBA ADRIATICA NON È SOLO UN PROBLEMA DI POLIZIA, MA ANCHE…”

“Non è solo una questione di controlli delle forze dell’ordine, la sicurezza ad Albq Adriatica è un problema sociale”. Lo dice la Sindaca di Alba, Antonietta Casciotti, nell’annunciate il vertice che si terrà domattina a in Prefettura, proprio per parlare del “caso Alba”; in vertice nel quale la Sindaca ribadirà che “Del problema ci dobbiamo far carico noi, come istituzioni, ma anche le famiglie e le comunità educanti - continua la Sindaca - e tutti insieme dobbiamo capire perché la voglia di protagonismo dei giovani si traduca in eccessi alcolici o di altra natura”.