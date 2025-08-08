ABRUZZO, VIA LIBERA A DUE ASSESSORI IN PIÙ: APPROVATA LA RIFORMA ALLA CAMERA

La Regione Abruzzo potrà contare presto su due assessori in più. È quanto prevede la riforma approvata nel pomeriggio di mercoledì alla Camera dei Deputati, con 145 voti favorevoli, 40 contrari e 61 astenuti. Il provvedimento, che riguarda tutte le regioni italiane con meno di 2 milioni di abitanti, permette ora all’attuale Giunta regionale abruzzese di passare dagli attuali sei a otto componenti. «Questo ci consentirà di lavorare ancora meglio e di beneficiare di una maggiore efficienza operativa», ha commentato Nazario Pagano, presidente della quinta commissione Affari costituzionali, esprimendo soddisfazione per l’approvazione del testo.

LA RIFORMA

La nuova norma non impone alcun obbligo: l’ampliamento della Giunta è infatti lasciato alla discrezione del Consiglio regionale, che dovrà votare una modifica statutaria per autorizzare la nomina dei due nuovi assessori. A loro saranno affidate alcune delle deleghe attualmente gestite dagli assessori in carica.

La proposta di legge è stata presentata dai capigruppo di maggioranza in Senato: Lucio Malan (Fratelli d’Italia), Massimiliano Romeo (Lega), Maurizio Gasparri (Forza Italia) e Michaela Biancofiore (Noi Moderati). Oltre all’aumento del numero massimo di assessori – fino a due in più – il testo prevede anche la possibilità di mantenere invariata la quota dei consiglieri regionali, anche in caso di una riduzione della popolazione fino al 5 per cento rispetto alla soglia prevista. Inoltre, ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori, il presidente della Giunta continuerà a essere conteggiato tra i componenti del Consiglio regionale. Con questa modifica, la Regione Abruzzo si prepara a una possibile riorganizzazione interna, in vista di una maggiore efficienza nella gestione delle deleghe e delle politiche regionali.