VIDEO/ RITORNO A SCUOLA, D’AGNELLO RISPONDE A NOI MODERATI: “NESSUN RITARDO, MASSIMA ATTENZIONE PER CAMPUS CONA E PIAZZA DANTE"

Il presidente della Provincia, Camillo D’Agnello, interviene per chiarire la situazione relativa al rientro a scuola degli studenti del Campus scolastico della Cona e degli istituti di piazza Dante, rispondendo così al consigliere comunale di Noi Moderati, che nei giorni scorsi aveva sollecitato chiarimenti pubblici sull'organizzazione e sui tempi.

«Stiamo lavorando senza sosta per garantire un rientro regolare e in totale sicurezza», ha dichiarato D’Agnello. «Non c’è alcun ritardo né tantomeno disattenzione». Il consigliere di Noi Moderati aveva chiesto al presidente di chiarire tempistiche e modalità per il rientro nelle sedi scolastiche, dopo i lavori di riqualificazione e adeguamento che hanno interessato le strutture della Cona e di piazza Dante. D’Agnello ha confermato che gli interventi più rilevanti sono in fase di ultimazione e che le comunicazioni ufficiali saranno fornite direttamente alle scuole entro fine mese. «I lavori procedono secondo cronoprogramma. Se dovessero emergere criticità dell’ultima ora, sarà nostra cura attivare tutte le soluzioni logistiche alternative per garantire continuità didattica senza disagi per gli studenti», ha concluso.