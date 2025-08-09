TIBERII ATTACCA IL SINDACO DI TERAMO: “SI OCCUPI DELLA CITTÀ, NON DI POLITICA INTERNAZIONALE”

Nuovo affondo politico in Consiglio comunale. Il consigliere Pasquale Tiberii interviene duramente contro il sindaco di Teramo, dopo che quest’ultimo ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina.

“Ci troviamo di fronte alla classica politica fatta di chiacchiere ma non di soluzioni – dichiara Tiberii –. Sul tema di Gaza ognuno può avere legittimamente le proprie idee, e io stesso ritengo giusto richiamare il governo israeliano a un cessate il fuoco e a una soluzione diplomatica fondata su due Stati e due popoli. Ma chiedere il riconoscimento formale di uno Stato senza che siano definiti confini e organi democratici è semplicemente propaganda”.

Il consigliere non risparmia critiche alla gestione amministrativa: “Non so chi consigli il sindaco negli ultimi mesi, ma non ne azzecca una. Invece di occuparsi di politica internazionale, si dedichi alla ricostruzione pubblica e alla casa dei teramani. Poi, se vorrà, avrà tempo per la sua carriera politica altrove. Ora i cittadini chiedono azioni concrete”.