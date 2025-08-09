ROSETO/LETTERA APERTA CONTRO I FUOCHI DI FERRAGOSTO: “SCELTA DANNOSA E PERICOLOSA”

L’associazione locale AVS Verdi Europa / Sinistra Italiana, con Mario Mazzoni e Donatella Di Cesare, torna a chiedere al sindaco Mario la sostituzione dei tradizionali fuochi d’artificio di Ferragosto con spettacoli alternativi a basso impatto ambientale.

“È il terzo anno che sollecitiamo un segno di cambiamento e di civiltà nell’amministrare il territorio – scrivono in una lettera inviata anche al Prefetto, alla Procura e alla Capitaneria di Porto –. Abbiamo proposto giochi di luce, fontane luminose, droni sincronizzati, ma ancora una volta si sceglie di procedere con i fuochi, inquinanti e pericolosi per ambiente, uomini e animali”.

Secondo l’associazione, i giochi pirotecnici generano forte stress per bambini, persone fragili e animali domestici e selvatici, oltre a disperdere in aria e in mare sostanze nocive come bario, cromo, arsenico e polveri sottili. “La decisione di farli deflagrare dal pontile – aggiungono – aumenta il rischio di inquinamento delle acque, minacciando specie protette come le tartarughe Caretta Caretta e i delfini”.

Richiamando il recente parere negativo della Prefettura di Pescara sui fuochi in mare, sostituiti lì da fontane danzanti, AVS Verdi Europa avverte: “Se si insisterà con questa scelta, denunceremo i responsabili ai sensi dell’art. 11 della legge 979/1982, invitando la Capitaneria di Porto a intervenire”.

Infine, l’associazione lancia anche un appello simbolico: “In un momento storico segnato da guerre e stragi alle porte del Mediterraneo, festeggiare con botti e deflagrazioni appare fuori luogo”.