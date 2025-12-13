VIDEO/ BARNABEI ATTACCA ALTITONANTE: «È UN CARNEFICE CHE VUOLE PASSARE DA VITTIMA»

Duro affondo di Raniero Barnabei contro Fabio Altitonante. Il candidato sindaco di Montorio ha replicato senza mezzi termini dopo aver ascoltato un intervento del suo avversario politico nel corso di un incontro pubblico che si è svolto ieri sera a Notaresco. ASCOLTA QUI

«È un carnefice che oggi vuole passare da vittima», ha dichiarato Barnabei, commentando le parole di Altitonante. Un giudizio netto, che riaccende il confronto politico in vista delle elezioni comunali di Montorio, dove si tornerà al voto il prossimo anno.

Barnabei, che sfiderà proprio Altitonante nella corsa alla carica di sindaco, ha colto l’occasione per ripercorrere una vicenda personale e politica che, a suo dire, smentisce la narrazione proposta dall’avversario. «Io sono stato vittima della sua politica», ha spiegato, ricordando quanto accaduto durante la precedente amministrazione.

Secondo il racconto del candidato, dopo appena undici mesi gli furono ritirate le deleghe amministrative senza alcuna spiegazione ufficiale. «Un atto grave, avvenuto senza confronto e senza motivazioni, che dimostra il vero modo di fare politica di Altitonante», ha aggiunto.

Parole che segnano un ulteriore irrigidimento dello scontro politico e che anticipano una campagna elettorale destinata a essere particolarmente accesa. A Montorio, intanto, il clima è già da pre-voto, con accuse incrociate e vecchie ferite che tornano al centro del dibattito pubblico.