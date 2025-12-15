VIDEO-FOTO/ PISTA IN PLASTICA A PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, SCATTA L’ALLARME E ARRIVANO I CARABINIERI E L'ARPA ABRUZZO

È a norma la pista installata dal Comune di Teramo a piazza Martiri della Libertà? È la domanda sollevata dal consigliere comunale di Futuro In, Franco Fracassa, che questa mattina ha chiesto l’intervento dell’Arpa Abruzzo per verificare se il materiale plastico della struttura, che secondo alcune segnalazioni tenderebbe a deteriorarsi, possa nuocere o meno alla salute. La questione ha attirato l’attenzione anche delle forze dell’ordine. Intorno alle 12.30, infatti, sul posto sono arrivati i Carabinieri Forestali, che hanno effettuato un sopralluogo e successivamente si sono recati in Comune per acquisire informazioni più dettagliate sull’intervento. Al centro degli accertamenti anche la ditta incaricata dei lavori, pagata 30 mila euro dall’amministrazione comunale. Un affidamento seguito dall’assessore competente, Antonio Filipponi, sul quale ora si concentrano le verifiche relative alla conformità dei materiali utilizzati e al rispetto delle normative ambientali e sanitarie. In attesa degli esiti ufficiali delle analisi dell’Arpa, il caso resta aperto e alimenta il dibattito politico sulla gestione degli spazi pubblici e sulla sicurezza delle installazioni temporanee nel cuore della città.