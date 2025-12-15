VIDEO/ MONTORIO AL VOMANO, VOCI DI UNA LISTA CON D’ALONZO: BARNABEI DENUNCIA UN ACCORDO CON IL SINDACO USCENTE ALTITONANTE

Una manovra politica ancora tutta da verificare, ma che già anima il dibattito pre-elettorale a Montorio al Vomano. Secondo indiscrezioni, l’ex sindaco di Crognaleto Giuseppe D’Alonzo starebbe lavorando alla composizione di una lista che lo vedrebbe candidato alla carica di primo cittadino, con l’appoggio del sindaco uscente Fabio Altitonante. L’ipotesi, se confermata, delineerebbe uno scenario preciso: una volta vinte le elezioni, l’amministrazione comunale sarebbe guidata da Altitonante, con D’Alonzo pronto a entrare in giunta nel ruolo di assessore. A portare la questione alla luce è stato Raniero Barnabei, candidato sindaco a Montorio al Vomano, che ha denunciato pubblicamente quella che al momento resta una voce, ma che secondo lui merita attenzione e chiarimenti da parte dei diretti interessati. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora dai protagonisti chiamati in causa. Intanto, però, l’indiscrezione contribuisce a scaldare il clima politico in vista della prossima tornata elettorale, tra alleanze presunte e strategie ancora tutte da definire.