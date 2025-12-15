DONNE DEM TERAMO, ASSEMBLEA DI FINE ANNO TRA PARITÀ E LOTTA ALL’HATE SPEECH

Si è svolta l’assemblea di fine anno della Conferenza delle Donne Democratiche della provincia di Teramo, spazio di elaborazione politica sui temi della parità di genere, dei diritti delle donne e del contrasto a discriminazioni e violenze. La portavoce provinciale Luigia Caponi ha tracciato il bilancio delle attività e presentato il nuovo esecutivo territoriale. L’incontro ha segnato l’avvio di una serie di appuntamenti tematici aperti alla società civile. Al centro dell’assemblea il confronto con la stampa su hate speech e stereotipi di genere nella comunicazione. Dalla discussione sono emerse proposte operative, tra cui un lavoro congiunto sulla Direttiva UE 2024/1385 contro la violenza sulle donne, primo impegno concreto che la Conferenza intende tradurre in azione.