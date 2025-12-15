IL SINDACO DI CROGNALETO PERSIA A D'ALONZO: SULLO SCUOLABUS... DELIRIO IN “AZIONE”!

Nel dibattito politico, soprattutto in prossimità delle competizioni elettorali, non è raro assistere a prese di posizione che travalicano la critica costruttiva per scivolare nella propaganda, talvolta alimentata da ricostruzioni parziali o strumentali dei fatti. È in questo contesto che si colloca l’intervento pubblico del Segretario di Azione Crognaleto in merito al servizio di trasporto scolastico. Si tratta di un servizio essenziale, strettamente connesso alla garanzia del diritto allo studio, principio fondante riconosciuto a livello internazionale e costituzionale. Proprio per questo l’Amministrazione comunale di Crognaleto dedica a tale ambito un’attenzione costante e puntuale, operando con responsabilità e senza escludere alcuna situazione meritevole di tutela. Le osservazioni che fanno riferimento a singole vicende personali o a presunte procedure amministrative irrisolte appaiono pertanto infondate e gratuite. Tali affermazioni, oltre a non trovare riscontro, rischiano di gettare un’ombra ingiustificata sulla professionalità degli operatori coinvolti, che gestiscono informazioni sensibili e complesse e che non possono essere esposte a semplificazioni o commenti impropri, pena il rischio di fraintendimenti e strumentalizzazioni, come purtroppo avvenuto. Particolarmente sorprendente risulta, inoltre, l’accusa di scarsa attenzione o di disinteresse da parte dell’attuale Amministrazione. Un rilievo che appare ancor più singolare se si considerano le criticità emerse proprio durante il precedente mandato amministrativo, in particolare nel settore scolastico e del trasporto, ampiamente documentate e ancora ben presenti nella memoria collettiva. Non meno rilevante è il fatto che l’attuale Amministrazione sia impegnata da tempo nel porre rimedio a decisioni e impostazioni del passato che continuano a produrre effetti sull’azione amministrativa odierna, come dimostra anche la vicenda relativa allo scuolabus oggetto della recente polemica. Vale inoltre la pena ricordare che il progetto relativo alla scuola primaria “Don Michelangelo Forti” di Nerito, più volte richiamato come modello, non è stato ritenuto conforme dagli enti competenti, rendendo necessario un nuovo intervento progettuale. Quest’ultimo ha comunque consentito di ottenere un finanziamento significativamente superiore a quello inizialmente previsto. Allo stesso modo, non risulta pervenuta alcuna segnalazione formale o richiesta specifica in merito a nuove esigenze di supporto al trasporto scolastico: qualora ciò fosse avvenuto, l’Amministrazione avrebbe agito con la consueta tempestività. Infine, appaiono fuori luogo le considerazioni sul presunto declino delle cosiddette Aree Interne e sul rischio di chiusura della scuola locale. La realtà dimostra il contrario: il forte senso di comunità e l’impegno di chi vive e sostiene il territorio con spirito autentico e non strumentale rappresentano una garanzia concreta contro qualsiasi ipotesi di abbandono o dismissione dei servizi essenziali.

Orlando Persia

Sindaco di Crognaleto