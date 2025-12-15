FOTO/ PROGETTO CIVICO ITALIA FA TAPPA IN ABRUZZO: ALL’AQUILA L’INCONTRO CON AMMINISTRATORI E SOCIETÀ CIVILE, C'ERANO D'ANGELO E DI BONAVENTURA

Dopo le tappe di Potenza e Palermo, Progetto Civico Italia arriva in Abruzzo. L’incontro si è svolto oggi all’Aquila, nella sede dell’Ance, alla presenza di associazioni della società civile, comitati civici e amministratori provenienti da tutto il territorio regionale. Protagonista dell’iniziativa Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e promotore della nuova rete nazionale di amministratori, che ha partecipato all’appuntamento organizzato dai consiglieri comunali Gianni Padovani ed Enrico Verini.

«La rete di Progetto Civico Italia continua ad allargarsi ogni giorno, in modo naturale», ha spiegato Onorato, sottolineando l’esistenza di «un mondo fatto di amministratori locali concreti e credibili, ma anche di cittadini, comitati e associazioni civiche, che non si rassegnano». Un’area, secondo Onorato, che non si riconosce nell’attuale governo ma che allo stesso tempo non è soddisfatta dell’offerta politica del centrosinistra. «Queste persone sono una risorsa preziosa – ha aggiunto – e insieme abbiamo la responsabilità di costruire dal basso, partendo dai temi concreti della vita quotidiana, una valida alternativa alla Meloni e una visione di Paese per i prossimi trent’anni».

Una visione che, secondo il promotore di Progetto Civico Italia, oggi manca sia a livello nazionale sia in Abruzzo. «Basta guardare al tema del turismo e dello sviluppo – ha osservato –: qualcuno si è chiesto come valorizzare le oltre 51 milioni di presenze turistiche di Roma? L’esperienza del Giubileo in Abruzzo, dove esiste l’unica Porta Santa fuori dalla Capitale, dimostra che le potenzialità non sono state colte». Onorato ha poi allargato il ragionamento alle infrastrutture, al sistema industriale e alla fuga dei giovani all’estero, definite «vere emergenze che riguardano Palermo come L’Aquila, ma anche città del Nord come Udine».

All’iniziativa aquilana hanno preso parte numerosi amministratori e rappresentanti del territorio: Alessandro Carbone (Progetto Civico “Spazi Liberali per Chieti”), il professor Piero Carducci, economista e docente universitario, Carlo Costantini, consigliere comunale di Pescara, Fabrizio D’Alessandro, sindaco di Barisciano, Camillo D’Angelo, presidente della Provincia di Teramo e sindaco di Valle Castellana, Valdo Di Bonaventura, ex assessore comunale all’Ambiente di Teramo, Andrea Marino, assessore allo Sport e alle Politiche giovanili di Popoli Terme, Velia Nazzarro, consigliera comunale di Carsoli, Antonello Passacantando, presidente del Coni Abruzzo, Francesca Pompa, presidente della One Group, e Andrea Spacca, operatore turistico di Welcome AQ.