BIVIO PER SARDINARA, INAUGURATA LA ROTONDA SULLA STATALE 81

È stata inaugurata questa mattina, alla presenza dei Sindaci di Teramo Gianguido D'Alberto e di Penna Sant'Andrea Nicola Salini, la rotonda realizzata dall'ANAS sulla statale 81, in prossimità del bivio per Sardinara, che contribuirà a rendere più fluido il traffico nell’area, aumentando la sicurezza.

“Nel costante dialogo con l'Anas, con l'ex Assessore Giovanni Cavallari, avevamo chiesto tutta una serie di interventi strategici di intersezione con strade ANAS, tra cui la realizzazione di rotonde al bivio di Miano, a Piano della Lenta, a Villa Ripa e, per l'appunto, a Sardinara - commenta il primo cittadino - interpretando un'esigenza che arrivava dal territorio. Oggi, al termine di lavori che si pongono l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale di uno svincolo strategico del territorio, anche in rapporto al collegamento da e verso la Capitale, non possiamo che ringraziare ANAS per l'attenzione mostrata in questi anni e per il confronto costante con l'Amministrazione e la ditta Di Sabatini per il lavoro svolto".