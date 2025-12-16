VIDEO/ FONDI A PIOGGIA ALLE ASSOCIAZIONI E CONCERTO DI SFERA EBBASTA, LA PAPA: “SERVE UNA VISIONE CHIARA, NON BASTA SPENDERE”

Soddisfazione solo parziale da parte della consigliera Valentina Papa rispetto alla risposta fornita dall’assessore Antonio Filipponi sui fondi destinati alle associazioni. Pur riconoscendo che le risorse messe in campo sono numerose, la consigliera richiama l’amministrazione a un’attenzione “massima” sull’utilizzo dei finanziamenti pubblici. “Parliamo di tantissimi fondi – sottolinea Papa – ma è fondamentale avere una visione globale per capire dove si voglia arrivare, anche in termini di visibilità e sviluppo della città”. Secondo la consigliera, le risorse non dovrebbero essere distribuite in modo frammentato, bensì indirizzate verso progetti realmente validi e coerenti con una linea politica chiara. “È l’indirizzo politico che fa la differenza”, rimarca. Critiche anche sul fronte degli eventi, in particolare sul concerto di Sfera Ebbasta. Papa non nasconde di non apprezzare la scelta artistica né quella della location. “Quando si organizzano concerti di questo tipo, bisogna valutare con attenzione se il luogo sia adeguato”, afferma. Inoltre, la tempistica dell’evento viene giudicata inopportuna: “Sotto Natale, un concerto in piazza dovrebbe essere pensato per tutti i cittadini. Si poteva tranquillamente scegliere un altro artista, più adatto al contesto”. Infine, un affondo diretto all’assessore Filipponi, accusato di non aver fornito spiegazioni convincenti: “Sulla questione dei fondi e delle scelte effettuate, l’assessore si è arrampicato sugli specchi”, conclude Papa. Un intervento che riaccende il dibattito sulle priorità dell’amministrazione e sulla necessità di una strategia complessiva che vada oltre la semplice erogazione di risorse o l’organizzazione di grandi eventi.