VIDEO/ SFERA EBBASTA A TERAMO, DIBATTITO ACCESO IN CONSIGLIO COMUNALE, FRACASSA LEGGE LE PAROLE DI UNA CANZONE CON LE PAROLACCE

Si è acceso nel pomeriggio il dibattito sulla presenza di Sfera Ebbasta a Teramo in concerto. A sollevare la questione è stata un’interrogazione del consigliere comunale Franco Fracassa, che ha acceso il confronto in Consiglio comunale e diviso l’aula sulle scelte dell’amministrazione in tema di eventi. A difendere la decisione dell’esecutivo sono intervenuti l’assessora Alessandra Ferri e successivamente l’assessore Antonio Filipponi. Entrambi hanno rivendicato la bontà della scelta, sottolineando il forte richiamo dell’artista tra il pubblico più giovane. Secondo quanto evidenziato dagli assessori, il concerto del cantante milanese avrebbe già fatto registrare il tutto esaurito, confermando l’interesse e l’apprezzamento dei giovanissimi per l’evento. Un dato che, per la giunta, dimostrerebbe la capacità dell’iniziativa di attrarre pubblico e animare la città. Il confronto resta aperto e si inserisce in un dibattito più ampio sulle politiche culturali e sugli eventi promossi dall’amministrazione, tra esigenze di inclusività, ritorno d’immagine e scelte artistiche.