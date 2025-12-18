VIDEO/ GALLERIA DI PIANCARANI, NUOVE REGOLE DI VELOCITÀ: 70 KM/H ALL’INTERNO, 90 ALL’ESTERNO. AUTOVELOX REGOLARI, D'ANGELO TRANQUILLIZZA IL SINDACO DI CAMPLI

Nuove disposizioni sulla velocità lungo la SP3, in particolare nel tratto della galleria di Piancarani, dove restano in vigore limiti differenziati legati allo stato di avanzamento dei lavori e alle condizioni di sicurezza. All’interno della galleria il limite rimane fissato a 70 km/h. La scelta è di natura tecnica e legata al fatto che i lavori non sono ancora stati completati sotto il profilo della sicurezza antincendio. Il progetto complessivo, avviato nei mesi scorsi, proseguirà e sarà portato a termine nel corso del 2026. Fino ad allora resteranno valide tutte le prescrizioni attualmente in vigore nel tratto coperto. Diversa la situazione all’esterno della galleria, dove gli interventi risultano conclusi. In questo caso il limite di velocità torna a 90 km/h, che rappresenta il limite naturale e massimo per questa tipologia di strada. Contestualmente è stato ripristinato anche l’utilizzo dell’autovelox, ora pienamente coerente con il limite previsto dal codice della strada. Dopo mesi di polemiche, arriva intanto un chiarimento importante sul fronte dei controlli elettronici. Gli apparecchi installati rientrano infatti in un elenco approvato dal Ministero, una notizia che contribuisce a fare luce su un tema rimasto a lungo al centro del dibattito. Pur non essendo ancora specificato nel dettaglio l’iter tecnico che conduce all’omologazione definitiva, i dispositivi sono riconosciuti come validi e, di conseguenza, le sanzioni elevate restano pienamente efficaci. Un chiarimento che consente all’amministrazione comunale di Campli di affrontare la questione con maggiore serenità. Ma il messaggio che viene ribadito dal presidente della Provincia Camillo D'Angelo è soprattutto culturale: non si tratta di una battaglia istituzionale, bensì di un percorso di educazione al rispetto delle regole. I limiti di velocità non sono arbitrari, ma tecnici, e vanno rispettati a prescindere dalla presenza di un autovelox. Trasmettere l’idea che un limite possa essere ignorato perché privo di controlli è un messaggio sbagliato e pericoloso. Sul fronte dei controlli, infine, è stato annunciato che la Prefettura emanerà nuovi decreti: altre strade saranno inizialmente monitorate e successivamente dotate di autovelox. Come previsto, ogni installazione sarà comunicata alla collettività attraverso i mezzi di informazione e adeguatamente segnalata sul territorio. L’obiettivo, viene ribadito, non è fare cassa con le sanzioni, ma ridurre la velocità e aumentare la sicurezza sulle strade.