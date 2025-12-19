VIDEO-FOTO/ CAMPUS SCOLASTICO DELLA CONA, LAVORI A RITMO SERRATO: NUOVE AULE, PARCHEGGI E SPAZI SPORTIVI PER GLI STUDENTI

Procedono a ritmo serrato i lavori al campus scolastico della Cona, pensato per accogliere al meglio gli studenti attualmente ospitati nella sede dell’ex Consorzio Agrario dei Tigli. Dopo le vacanze di Natale, i ragazzi potranno entrare nelle nuove aule realizzate a ridosso dell’istituto Pascal, in un’area completamente riorganizzata e potenziata. Il progetto prevede anche la realizzazione di nuovi parcheggi dedicati, studiati per migliorare l’accessibilità e la sicurezza della zona, oltre al completo restyling del campo da basket esterno, che tornerà a disposizione degli studenti come spazio sportivo e di aggregazione. Parallelamente sono in corso gli interventi per le cosiddette “aule verdi”, ambienti didattici all’aperto pensati per integrare la didattica tradizionale con spazi più sostenibili e a contatto con la natura. In queste ore si sta procedendo alla sistemazione del nuovo manto di asfalto, un passaggio fondamentale che conferma il pieno rispetto del cronoprogramma stabilito dalla Provincia. Proprio per verificare l’andamento degli interventi, il presidente della Provincia Camillo D’Angelo ha effettuato un sopralluogo sul posto insieme al consigliere delegato Flavio Bartolini, constatando lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto dei tempi previsti. Un investimento importante che punta a garantire strutture moderne, funzionali e sicure, restituendo agli studenti spazi adeguati e di qualità per affrontare al meglio il percorso scolastico. Noi c’eravamo.