UN NUOVO PARCO URBANO A COLLEATTERRATO: DONAZIONE DI PERFETTI VAN MELLE AL COMUNE DI TERAMO

Un nuovo parco urbano sorgerà a Colleatterrato, nel quartiere San Benedetto, grazie a una donazione della società Perfetti Van Melle al Comune di Teramo, in collaborazione con la Fondazione AlberItalia ETS. Il progetto unisce rigenerazione urbana e impegno sociale e ambientale del privato, promuovendo la cura condivisa dei beni comuni. L’intervento prevede la piantumazione di 1.000 tra alberi e arbusti (950 piantine forestali e 50 alberi, anche attrattivi per l’avifauna) nell’area della nuova scuola materna e del parco giochi recentemente inaugurato. AlberItalia curerà progettazione, realizzazione e manutenzione per tre anni, mentre il parco entrerà stabilmente nel patrimonio comunale. L’opera punta a migliorare la qualità della vita in un quartiere in forte espansione ma carente di aree verdi, duramente colpito dal sisma e oggetto negli ultimi anni di importanti interventi pubblici. Il progetto rientra inoltre nel macro-programma nazionale “Parco Italia”, volto a creare una rete di corridoi ecologici sul territorio. Amministrazione comunale, Fondazione AlberItalia e Perfetti Van Melle sottolineano il valore civico e ambientale dell’iniziativa, esempio concreto di collaborazione pubblico-privato per la sostenibilità e il benessere della comunità.