CROGNALETO/ MAGGIORANZA COMUNALE: «AMMINISTRAZIONE COMPATTA, CONTI IN ORDINE E PIENA FIDUCIA NEGLI UFFICI»

Nel rasserenare l’animo del Consigliere di minoranza Maiocco in merito alla partecipazione dei consiglieri comunali di maggioranza all’attività amministrativa del Comune di Crognaleto, si ritiene opportuno precisare che tutti noi risultiamo puntualmente partecipi, attivi e costantemente informati sull’azione amministrativa in corso. La collegialità, il confronto interno e la condivisione delle scelte costituiscono elementi strutturali dell’operato di questa amministrazione e non devono essere messi in discussione sulla base di ricostruzioni parziali o volutamente distorsive. La dimostrazione della nostra coesione, della compattezza e della solidità emerge con chiarezza nella volontà di valorizzare l’attività dell’ Amministrazione e di ristabilire la corretta informazione a fronte di notizie parziali e non pienamente rispondenti al vero, recentemente apparse sulla stampa. Si comprende come, in prossimità di future e ravvicinate e limitrofe consultazioni elettorali, il clima politico possa farsi più acceso e come taluni soggetti, alla ricerca di visibilità o spazi di rappresentanza, possano assumere atteggiamenti polemici o pretestuosi. Tuttavia, riteniamo inaccettabile che tali dinamiche si traducano in attacchi indiscriminati all’intera Amministrazione comunale di Crognaleto. Gli interventi del gruppo Azione Crognaleto appaiono sempre più orientati a una contrapposizione sterile e opportunistica, che nulla ha a che vedere con un confronto politico serio, costruttivo e rispettoso delle Istituzioni e dei cittadini. L’obiettivo primario dell’azione amministrativa resta, senza esitazioni, la puntuale realizzazione del programma elettorale sul quale è stata richiesta e ottenuta la fiducia della collettività di Crognaleto. È utile ricordare come lo stesso Consigliere di minoranza Maiocco avesse sottoscritto tale programma, ricevendo su di esso un preciso mandato popolare, salvo poi intraprendere percorsi politici differenti, non sempre coerenti con la tutela e la valorizzazione del nostro territorio. Nel corso degli anni di mandato, l’attività amministrativa si è caratterizzata per un’azione diffusa, concreta e incisiva e sempre a beneficio della collettività e della salvaguardia del territorio. Molto è stato fatto, consapevoli che molto resta ancora da fare, il tempo che ci separa dalla prossima consultazione elettorale sarà impiegato con la medesima determinazione e responsabilità che hanno contraddistinto l’operato svolto sinora.

Il gruppo Consiliare di maggioranza ritiene doveroso ribadire, con assoluta chiarezza e senza alcuna ambiguità, la piena, totale e incondizionata fiducia nel lavoro svolto dagli Uffici comunali. Tale fiducia è ferma, convinta e non negoziabile, ed è fondata sulla competenza, sulla professionalità e sul rigoroso rispetto delle normative che caratterizzano quotidianamente l’operato della struttura amministrativa del Comune di Crognaleto. Ogni atto, ogni procedimento e ogni attività amministrativa sono il risultato di un lavoro serio, scrupoloso e responsabile, svolto esclusivamente nell’interesse pubblico e nel pieno rispetto della legalità. Il gruppo consiliare respinge con decisione qualsiasi tentativo di delegittimazione dell’operato degli Uffici comunali, ritenendo tali atteggiamenti strumentali e lesivi del corretto funzionamento dell’Ente e del necessario clima di collaborazione istituzionale. Si precisa inoltre che tutte le azioni poste in essere dall’Amministrazione sono state adottate nel pieno e corretto rispetto delle procedure amministrative e contabili. A partire dal 2022 si è realizzata una significativa inversione di tendenza nella gestione della cosa pubblica, che ha prodotto un sensibile miglioramento dei conti dell’Ente, attraverso la contrazione della spesa corrente pur garantendo elevati standard qualitativi dei servizi, il miglioramento dei parametri di deficitarietà, il mantenimento dell’equilibrio di bilancio e l’incremento dell’avanzo di amministrazione. Tali risultati sono dati certi e certificati. La Corte dei Conti ha svolto la consueta attività di controllo annuale, al termine della quale ha adottato una Deliberazione che non richiede l’adozione di alcuna misura correttiva sul documento contabile esaminato dimostrando la correttezza dell’operato. L’Amministrazione comunale opera con rettitudine e trasparenza, come dimostrato anche dalla comunicazione ufficiale, avvenuta nella giornata odierna, da parte del Sindaco al Consiglio Comunale, degli esiti del controllo della Corte dei Conti, in un’ottica di piena condivisione istituzionale e rispetto degli organi consiliari.

Il gruppo consiliare di maggioranza continuerà a lavorare con serietà, determinazione e senso di responsabilità, rimanendo concentrato esclusivamente sugli interessi della comunità di Crognaleto. Le polemiche sterili, le ricostruzioni strumentali e gli attacchi opportunistici non distoglieranno l’Amministrazione dal proprio percorso: quello di un governo locale fondato sui fatti, sulla legalità, sulla trasparenza, sulla rettitudine e sul rispetto delle istituzioni. È su questo terreno, e non su quello della propaganda, che la maggioranza continuerà a lavorare per essere giudicata dai cittadini.

I Consiglieri di Maggioranza

• Anita Ceci

• Anna Forti

• Giulia Savini

• Rotoloni Gianluca

• Arcaini Michele

• Valentino Quaranta

• Enzo Evangelista

• Adriano Marini