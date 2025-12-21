CONCERTO DI SFERA EBBASTA A TERAMO, CIAPANNA: “NON È CULTURA, MA UNA QUESTIONE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE VERSO I GIOVANI”

"Un'amministrazione comunale non è chiamata solo a organizzare eventi, ma ha il dovere di offrire riferimenti e tracciare strade per il futuro delle nuove generazioni". Così Elisa Ciapanna, responsabile provinciale del Dipartimento Cultura della Lega sulla scelta del Comune di Teramo di inserire il concerto di Sfera Ebbasta nel calendario degli eventi natalizi. "A questo punto – prosegue – è legittimo chiedersi in che modo un evento del genere possa rappresentare una proposta culturale utile per i giovani, capace di ispirare percorsi positivi sul proprio territorio. I testi dell’artista fanno riferimento a uso di sostanze, culto del denaro, donne oggetto, stili di vita estremi, promuovono atteggiamenti di ribellione nei confronti delle stesse istituzioni educative. Non si tratta, come qualcuno ha erroneamente sostenuto, di differenze di gusto, ma di responsabilità sociale. E la comunità – sottolinea - ha il diritto e il dovere di interrogarsi quando in gioco ci sono i modelli che trasmettiamo ai nostri figli. La libertà espressiva non è mai fine a se stessa. Acquista valore e senso se contribuisce alla crescita civile e culturale. Senza una finalità educativa, perde la sua funzione democratica e rischia di trasformarsi in un vuoto contenitore o, peggio, in un inquinamento culturale. La musica è uno strumento potente e, se usata con superficialità, può veicolare messaggi pericolosi. Al governo di un territorio – conclude Ciapanna – spetta il compito di far arrivare ai giovani messaggi capaci di parlare alla mente e al cuore, offrendo esempi che li aiutino a crescere e non a perdersi".