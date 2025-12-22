VIDEO-FOTO/ GIORNATA STORICA A LA CONA: DA OGGI AL VIA LO SMONTAGGIO DELLA VECCHIA CENTRALE

Giornata storica per La Cona. Dalle prime ore di oggi è iniziato lo smontaggio della vecchia centrale elettrica da parte di Terna. Un passaggio atteso da tempo, reso possibile dall’entrata in funzione, già da alcuni mesi, del nuovo impianto. Il Comune, insieme all’assessore Marco Di Marcantonio, ha annunciato che, una volta completate le operazioni di dismissione, partiranno immediatamente i lavori per la realizzazione della nuova piazza, destinata a riqualificare l’area e restituire uno spazio centrale alla comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dalla Macroarea della Cona, presieduta da Rodolfo Fedele, che pur accogliendo positivamente l’avvio delle operazioni ha evidenziato alcune riserve, chiedendo attenzione sui tempi e sulle modalità degli interventi futuri.