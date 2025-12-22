VIDEO-FOTO/SERVIZIO IDRICO, I SINDACI DI CENTRODESTRA PRESENTANO L’EMENDAMENTO: IN ASSEMBLEA ASSI LA PROPOSTA DEI QUATTRO SUB-AMBITI PROVINCIALI, INIZIA OGGI LA BATTAGLIA DELLA PROVINCIA CONTRO LA REGIONE

Giornata di confronto decisiva oggi in Provincia in occasione dell’Assemblea dell’ASSI, chiamata a esprimersi sul percorso di riforma del Servizio Idrico Integrato avviato dalla Regione Abruzzo. Al centro del dibattito l’emendamento presentato dai sindaci di centrodestra della provincia di Teramo, che propone una riorganizzazione del sistema regionale basata su quattro sub-ambiti, in linea generale coincidenti con i confini provinciali, in alternativa alla riduzione a due ambiti prevista dalla bozza di legge regionale.

I primi cittadini teramani hanno accolto con favore l’intenzione della Regione di intervenire sul sistema idrico, riconoscendo nella riforma un’opportunità per rafforzare qualità del servizio, capacità di investimento e omogeneità territoriale. Allo stesso tempo, hanno ribadito la necessità che ogni modifica sia costruita nel pieno rispetto delle realtà già consolidate e dei criteri fissati dal Codice dell’Ambiente, che richiede ambiti territoriali coerenti, continui e omogenei sotto il profilo gestionale.

Secondo i sindaci, una razionalizzazione efficace non può tradursi in accorpamenti forzati che rischiano di indebolire sistemi che oggi operano con efficienza, continuità e solidità tecnica. Da qui la proposta di passare dagli attuali sei gestori regionali a quattro, individuati su base provinciale, garantendo una semplificazione reale e coerente con gli obiettivi della riforma.

Particolare attenzione è stata dedicata alla posizione della provincia di Teramo, ritenuta distinta rispetto agli altri ambiti regionali. Qui opera infatti un gestore unico in house, Ruzzo Reti S.p.A., società interamente pubblica che serve già 36 Comuni e presenta dimensioni, standard di efficienza e requisiti tecnico-finanziari pienamente compatibili con il nuovo assetto. Secondo i sindaci, il quadro normativo consentirebbe senza difficoltà di estenderne l’operatività all’intero territorio provinciale, configurando un gestore unico provinciale conforme al Codice dell’Ambiente.

Diversa, invece, la situazione delle altre aree abruzzesi, dove insistono più gestori con assetti e perimetri eterogenei. In questi casi, l’emendamento propone una lettura più flessibile dei confini amministrativi, tenendo conto delle peculiarità orografiche, dei bacini idrografici e delle infrastrutture esistenti, senza però mettere in discussione l’architettura complessiva dei quattro sub-ambiti regionali.

Nel corso dell’assemblea è stato più volte sottolineato il valore strategico di Ruzzo Reti, definita un patrimonio tecnico e industriale consolidato: la società gestisce l’unico impianto di potabilizzazione dell’Abruzzo, presenta indicatori di performance certificati da ARERA, livelli di perdite idriche inferiori alla media regionale, investimenti significativi anche grazie ai fondi PNRR e una solidità economico-finanziaria coerente con gli obiettivi della riforma.

Accanto agli aspetti organizzativi, i sindaci hanno posto con forza il tema della governance. In particolare, è stata ribadita l’esigenza di preservare un ruolo effettivo delle amministrazioni comunali nelle decisioni strategiche, a partire dalla modalità di affidamento del servizio idrico integrato. Su queste scelte fondamentali – gestione in house, modello misto o affidamento a terzi – i primi cittadini chiedono che il parere dell’ASSI sia non solo obbligatorio, ma anche vincolante, per garantire un controllo pubblico reale e una piena aderenza alla volontà dei territori.

Il messaggio emerso dall’assemblea è chiaro: la razionalizzazione del servizio idrico è un obiettivo condiviso e necessario, ma deve valorizzare le esperienze che hanno dimostrato di funzionare ed evitare soluzioni che possano disperdere competenze, risorse e patrimonio pubblico. Per questo i sindaci di centrodestra della provincia di Teramo chiedono che la riforma regionale riconosca la specificità del territorio teramano, mantenendo un gestore unico provinciale in house e costruendo, per le altre aree, ambiti ottimali coerenti con le caratteristiche territoriali e con la normativa nazionale.