REGIONE/ BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028, PARERE FAVOREVOLE DALLE COMMISSIONI CONSILIARI

Nella giornata odierna si sono riunite le Commissioni consiliari permanenti che hanno espresso parere favorevole al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, con il voto della maggioranza e il dissenso delle opposizioni.

Nel corso dei lavori della Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture, presieduta da Emiliano Di Matteo, è intervenuto l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture Umberto D’Annuntiis. Al termine della discussione, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza, con voto contrario delle opposizioni.

Parere favorevole della maggioranza e voto contrario dell’opposizione anche in Commissione Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro, presieduta da Paolo Gatti. Nel corso della seduta sono intervenuti l’assessore regionale Nicoletta Verì e il direttore regionale del Dipartimento Sanità Camillo Odio, che hanno fornito chiarimenti e risposte alle richieste dei commissari.

Via libera, con i soli voti della maggioranza, anche dalla Commissione per le Politiche Europee, Internazionali, per i Programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell’Unione Europea, presieduta da Leonardo D’Addazio.

Ai lavori della Commissione Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive, guidata da Nicola Campitelli, hanno partecipato in videoconferenza gli assessori regionali Tiziana Magnacca ed Emanuele Imprudente. Anche in questo caso il parere sul Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 è stato favorevole, con il voto dei commissari di maggioranza.

Con il passaggio nelle Commissioni, il documento contabile prosegue ora il proprio iter istituzionale in vista dell’esame e dell’approvazione in Consiglio regionale.