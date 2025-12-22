VIDEO/ NUOVA SEGNALETICA IN CENTRO, LA PROTESTA DI UN CITTADINO: «UN’ASSURDA GIMKANA PER I RESIDENTI»

«Ciao, buongiorno. Venite a vedere la situazione della nuova segnaletica in centro. L’ennesima genialata che, come sempre, complica la vita ai residenti di serie C. E non solo: crea problemi anche ai corrieri e a tutti quelli che lavorano. Complimenti, tutto questo pur di non riaprire dieci metri di strada in via Largo Melatino». È il messaggio, accompagnato da un video, inviato da un cittadino alla nostra redazione per denunciare le difficoltà legate alla recente modifica della segnaletica stradale nel centro cittadino. Un intervento che, secondo la segnalazione, avrebbe trasformato la viabilità quotidiana in una vera e propria gimkana, rendendo più complicati gli spostamenti per chi vive e lavora nella zona. Nel video si evidenziano percorsi tortuosi, obblighi di svolta e manovre forzate che allungano i tragitti e rendono difficoltoso anche il lavoro dei mezzi di consegna e dei servizi. Una situazione che, secondo il cittadino, poteva essere evitata semplicemente riaprendo un breve tratto di strada in via Largo Melatino. La protesta riaccende il dibattito sulla gestione della viabilità nel centro urbano e sulla necessità di un maggiore confronto con i residenti prima di introdurre modifiche che incidono direttamente sulla vita quotidiana. In attesa di eventuali chiarimenti o correttivi, resta il malcontento di chi si sente, ancora una volta, penalizzato da scelte considerate poco funzionali.