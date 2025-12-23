RINVIATO PER MALTEMPO "NATALE AL TEMPO DELLE MELE, 80 PARTY"

L’evento “Natale al Tempo delle Mele – ’80 Party”, previsto per la serata di oggi in Piazza Martiri a Teramo, è stato rinviato a causa delle previsioni meteo avverse. L’auspicio che le condizioni meteo potessero modificare positivamente, ha spinto gli organizzatori a procrastinare la decisione ma le previsioni non garantiscono di poter assicurare lo spirito dell’evento così come concepito, rendendo necessaria pertanto la decisione di rinviare. La scelta è stata assunta nella consapevolezza che l’iniziativa, pensata come opportunità per favorire incontro, leggerezza e condivisione tra più generazioni, merita di essere vissuta senza disagi e con la serenità che la caratterizza.

“Natale al Tempo delle Mele” è un progetto ispirato agli anni Ottanta e al Natale vissuto come tempo di relazione, memoria e socialità: un appuntamento che intende riportare le persone in piazza per ritrovarsi, in un clima piacevole e autentico. ”Proprio per la sua natura, l’evento deve potersi svolgere secondo le appropriate modalità – rimarca la consigliera Debora Fantozzi. Abbiamo sperato fino all’ultimo che le condizioni meteo potessero permetterci di realizzarlo, ma proprio per rispetto verso le persone e verso il senso dell’evento, abbiamo deciso di rinviare la serata e attendere una data che ci consenta di realizzarlo nella maniera migliore. Ringraziamo tutte le persone che hanno dimostrato affetto, entusiasmo e che hanno creduto nell’iniziativa, alle quali sottolineiamo che si tratta semplicemente della variazione di data”.

Proprio per la sua natura, l’iniziativa non si esaurisce nel periodo natalizio da cui prende il nome, ma è pensata come un format replicabile in contesti e momenti diversi, mantenendo intatto il suo spirito di condivisione, memoria e socialità.