VIDEO-FOTO/ RIAPERTO AL TRAFFICO IL PONTE SULLA SS80 A MONTORIO DOPO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA

Ha riaperto al traffico il ponte sulla SS80 in prossimità del Conad, a Montorio, al termine di un articolato intervento, durato 14 mesi, di riqualificazione e messa in sicurezza, con la chiusura del ponte a ottobre 2024 e la riapertura a dicembre 2025. I lavori hanno riguardato il rafforzamento strutturale dell'opera e l'ampliamento della carreggiata di circa 2 metri, attraverso un intervento complesso che ha previsto fasi di demolizione e ricostruzione. Si è trattato di un'operazione necessaria per adeguare l'infrastruttura agli attuali standard di sicurezza e migliorare la viabilità. "Restituiamo oggi alla comunità un ponte completamente riqualificato e sicuro", ha dichiarato il sindaco Fabio Altitonante. "Un'opera strategica che, grazie agli interventi eseguiti, garantirà condizioni di sicurezza per i prossimi 100 anni. Il ponte è stato inoltre valorizzato da una nuova illuminazione artistica, che ne esalta le linee architettoniche e contribuisce a migliorare il decoro urbano". Nel corso dei lavori si sono verificati dei ritardi. "È stato un cantiere complesso, con criticità non prevedibili inizialmente, come lo spostamento dei sottoservizi, in particolare gas e fibra ottica", ha aggiunto il sindaco. "Comprendiamo i disagi, ma parliamo di un intervento indispensabile e non più rinviabile". L'intervento è stato richiesto e ottenuto dall'attuale Amministrazione comunale ad Anas, che ha curato l'esecuzione dei lavori. "Ringraziamo Anas e l'operatore, l'azienda Favellato, per la professionalità e per la serietà", ha concluso Altitonante. "A chi oggi critica, ricordiamo che questo intervento andava richiesto da almeno vent'anni. Oggi noi consegniamo ai cittadini un'infrastruttura nuova, più sicura e adeguata alle esigenze del territorio. Con questa apertura, auguriamo a tutti buon Natale! Anche a chi ha saputo solo criticare".