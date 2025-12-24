SUCCESSO OLTRE LE ATTESE PER LA MOSTRA DI CARAVAGGIO ALL’ARCA DI TERAMO A 16 GIORNI DALL'INAUGURAZIONE

È già un successo la mostra dedicata a Caravaggio, ospitata all’Arca di Teramo. A pochi 16 giorni dall’apertura, l’esposizione ha già registrato oltre mille visitatori (1020 per la precisione), numeri che vanno ben oltre le aspettative iniziali degli organizzatori. Un risultato significativo, rafforzato anche dalla presenza di iniziative didattiche e laboratori pensati per i più piccoli, che stanno contribuendo ad avvicinare famiglie e scuole all’arte del grande maestro del Seicento. La mostra propone un percorso studiato per raccontare il linguaggio rivoluzionario di Caravaggio, tra realismo, luce e intensità emotiva, rendendo l’esperienza accessibile a pubblici diversi. «I dati sono nettamente superiori alle previsioni e anche a quelli fatti registrare dalla mostra di Van Gogh», spiega la dottoressa Maria Paola Lupo. «E l’affluenza è destinata ad aumentare ulteriormente: solo nella giornata di ieri hanno avuto accesso all’Arca 120 persone». Numeri che confermano il forte interesse suscitato dall’iniziativa e il ruolo centrale dell’Arca come polo culturale per la città. La mostra si sta affermando non solo come evento espositivo di rilievo, ma anche come occasione di crescita e partecipazione per l’intero territorio teramano.