SILVI, ENCOMI SOLENNI A QUATTRO AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE PER MERITI DI SERVIZIO

In occasione dell’inaugurazione della nuova sala consiliare, il sindaco di Silvi Andrea Scordella ha conferito, in forma solenne, quattro Attestati di Encomio ad altrettanti agenti della Polizia Locale in servizio al Comando cittadino, distintisi in rilevanti operazioni di pubblica sicurezza.

Gli encomi sono stati assegnati agli agenti Paolo Pezzetti e Gianmichele Narcisi per il “senso del dovere, l’elevato spirito di servizio e la spiccata professionalità” dimostrati nel prestare tempestivo soccorso a una persona rimasta ferita in seguito a un incidente stradale. I due operatori, come riportato nella motivazione ufficiale, sono intervenuti pur trovandosi al di fuori dell’orario di servizio e del territorio comunale di competenza, provvedendo alla messa in sicurezza dell’area e alla tutela della pubblica incolumità.

Un secondo Attestato di Encomio è stato consegnato all’Assistente Capo di Polizia Locale Giuseppina Orlando e all’Agente Sandro Salerni per la tenacia, l’elevato spirito di servizio e le capacità operative dimostrate durante le operazioni di ricerca di una persona scomparsa. Nella pergamena si sottolineano l’intuito, la prontezza e la scaltrezza professionale che hanno consentito di orientare in modo decisivo l’azione di ricerca, portando al rintraccio della persona e alla sua messa in sicurezza.

«Sono orgoglioso e onorato – ha dichiarato il sindaco Scordella – di constatare come gli agenti della nostra Polizia Locale dimostrino quotidianamente una piena dedizione ai compiti assegnati dalle leggi e dai regolamenti. Una dedizione che va di pari passo con la professionalità, costruita e rafforzata attraverso il continuo aggiornamento. Valori che rappresentano una vera regola di vita per chi sceglie di svolgere le funzioni di Polizia Locale come lavoro e come missione».

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dalla comandante della Polizia Locale, Claudia Gugliotti, che ha espresso viva soddisfazione non solo per i quattro agenti premiati, ma per l’intero corpo. «Siamo fieri – ha affermato – del fatto che i nostri agenti dimostrino ogni giorno sul campo coraggio, professionalità, diligenza e un’abnegazione eccezionale».

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Valloscura, la vicesindaca Luciana Di Marco, gli assessori Gianpaolo Lella, Alessandro Valleriani e Matteo Colatriano, oltre ai consiglieri comunali Monica Leonzi, Simona Monticelli, Gianni Di Febo, Vito Partipilo, Marco Guarnieri, Bruno Valentini e Matteo Di Febbo, in rappresentanza sia della maggioranza sia dell’opposizione.