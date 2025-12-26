VIDEOINTERVISTA/ CENTRO STORICO LIBERO DALLE AUTO, 150 PARCHEGGI GRATUITI: ATRI GUARDA A UNA CITTÀ PIÙ ORDINATA E TURISTICA, IN ARRIVO ALTRI 100 POSTI

Il centro storico di Atri si libera dalle auto e apre una nuova fase all’insegna dell’ordine, della modernità e dell’attrattività turistica. L’amministrazione comunale ha infatti completato un intervento che ha portato alla realizzazione di 150 posti auto gratuiti, consentendo di alleggerire la pressione del traffico e migliorare la vivibilità del cuore cittadino. A spiegare il percorso seguito fino a oggi è il sindaco Piergiorgio Ferretti, che sottolinea come la scelta rientri in una visione più ampia di rilancio urbano. «L’obiettivo – evidenzia il primo cittadino – è rendere Atri una città più ordinata, più moderna e sempre più accogliente per cittadini e visitatori». Un ruolo centrale, in questo processo, sarà svolto anche dal nuovo arredo urbano, pensato per valorizzare spazi e percorsi del centro storico. Le novità, però, non si fermano qui. Il sindaco annuncia infatti che all’inizio del 2026 saranno realizzati ulteriori 100 posti auto nell’area sottostante Porta Macelli, un intervento che andrà a rafforzare ulteriormente il sistema dei parcheggi e a migliorare l’accessibilità alla città. Nel suo augurio di fine anno, Ferretti rivolge infine un augurio alla comunità atriana: «Auguro un anno sereno a tutti i cittadini e ricordo che abbiamo risolto il grande problema del bilancio. Un risultato fondamentale che servirà a rilanciare la città di Atri e a fare ancora di più per il suo futuro».