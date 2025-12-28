VIDEO/ MOTE E TEAM AL CENTRO DEL CONSIGLIO, ALLO STUDIO L’ISTITUZIONE DI UNA SECONDA FARMACIA COMUNALE

Si terrà domani, lunedì 29 dicembre il prossimo consiglio comunale di Teramo, convocato in seduta pubblica ordinaria alle ore 9 all’auditorium del parco della scienza. All’ordine del giorno figurano temi centrali per la vita amministrativa della città, a partire dalla revisione periodica delle società partecipate dal comune, con la ricognizione delle quote detenute direttamente e indirettamente al 31 dicembre 2024. Proprio sulle partecipate si concentra l’intervista all’assessore Stefania Di Padova, che ha illustrato le linee guida seguite dall’amministrazione nella valutazione delle società controllate e partecipate, sottolineando la necessità di una gestione sempre più efficiente e trasparente. Al centro del dibattito anche il futuro di MO.TE. e Team, due realtà strategiche per i servizi pubblici locali, rispetto alle quali l’amministrazione sta portando avanti un percorso di razionalizzazione e verifica della sostenibilità economica e gestionale. Nel corso dell’intervista, l’assessore ha inoltre affrontato l’ipotesi di istituire una seconda farmacia comunale, progetto allo studio che punta ad ampliare l’offerta dei servizi sanitari sul territorio, rispondendo in modo più capillare alle esigenze dei cittadini e rafforzando il ruolo pubblico in un settore di primaria importanza sociale. Il consiglio comunale discuterà anche numerosi punti legati al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, oltre a una mozione riguardante il quartiere di villa pavone in relazione alla realizzazione del biodigestore in contrada Carapollo. Una seduta che si preannuncia dunque densa di contenuti e decisiva per delineare le prossime scelte amministrative della città..