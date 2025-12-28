VIDEO/ FRACASSA, MOTE: SI VALUTA L’IPOTESI DI FALLIMENTO. INTANTO C’È SFERA EBBASTA

Il futuro di MO.TE. torna al centro del dibattito politico e amministrativo cittadino. a sollevare il tema è stato il cosnigliere comunale di Futuro In Franco Fracassa, che ha parlato apertamente della possibilità di avviare una procedura di fallimento per la società partecipata comunale, evidenziando una situazione economica e gestionale sempre più complessa. Secondo quanto emerso, la valutazione rientra nel più ampio percorso di revisione delle partecipate del comune, chiamate a dimostrare sostenibilità finanziaria ed efficienza operativa. mote, da tempo in difficoltà, rappresenta uno dei nodi più delicati per l’amministrazione, sia per l’impatto sui conti pubblici sia per le ricadute occupazionali e sui servizi. A rendere ancora più acceso il confronto è il contesto in cui la discussione si inserisce, la città si prepara ad accogliere eventi di grande richiamo, come il concerto di Sfera Ebbasta, che porterà a Teramo migliaia di persone e una notevole visibilità mediatica. La questione Mo.Te sarà ora oggetto di ulteriori approfondimenti in sede consiliare, domani mattina. tra ipotesi di risanamento e scenari più radicali, il confronto resta aperto, mentre la città vive una fase di forte esposizione pubblica e di scelte che potrebbero segnare il futuro dei servizi locali.