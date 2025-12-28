VIDEO/ RABBUFFO, TEAM SEMPRE PIÙ INDEBITATA: ORA C’È ANCHE IL CASO MO.TE.

La situazione delle società partecipate del Comune torna al centro del dibattito politico cittadino. a lanciare l’allarme è il consigliere comunale Berardo Rabbuffo, che ha puntato l’attenzione sulle crescenti difficoltà economiche di Team, una realtà che continua ad accumulare debiti e che richiede, secondo quanto emerso, una riflessione urgente sul futuro gestionale e finanziario. Team, società strategica per i servizi ambientali, viene indicata come un nodo critico nei conti complessivi dell’ente. l’indebitamento, definito “sempre più pesante”, rischia di avere ripercussioni dirette non solo sui bilanci comunali, ma anche sulla qualità e sulla continuità dei servizi offerti ai cittadini. A questo quadro già complesso si aggiunge ora anche il caso MO.TE., altra partecipata finita sotto la lente d’ingrandimento dell’amministrazione. la società vive da tempo una fase di forte criticità, con problemi strutturali che rendono necessarie valutazioni approfondite sulle possibili soluzioni, comprese ipotesi drastiche. Il tema delle partecipate sarà uno dei punti più delicati del prossimo consiglio comunale, quello di domani, chiamato a confrontarsi su numeri, responsabilità e prospettive future. tra la necessità di garantire servizi essenziali e l’obbligo di tenere sotto controllo i conti pubblici, il dibattito si preannuncia acceso.